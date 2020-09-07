Погода на сегодня: в Украине температура до +30°, на западе пройдут дожди (карта)

По всей стране сегодня потеплеет.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 7 августа, в Украине температура до +30°, на западе пройдут дожди.

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В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +30°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +29°.

Во Львове в понедельник пройдет дождь, ночью +10°, днем +18°.

В Луцке ночью +10°, днем +18°, также ожидаются осадки.

В Ривном в понедельник пройдет дождь, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.

В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске сегодня пройдет дождь, ночью +12°, днем +24°.

В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +14°, днем +28°.

В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +11°...+29°.

Погода в Украине на 7 сентября / УНИАН

В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +12°, днем +28°.

В Черкассах ночью +15°, днем +28°, без осадков.

В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +15°, днем +29°.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +15°...+29°.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в понедельник ночью +16°, днем +29°, без осадков.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +16°, днем +29°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +13°...+29°.

В Харькове без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +16°, днем +30°.

В Симферополе в понедельник без осадков, +15°...+25°.

В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +17°, днем +29°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +29°.

Погода в Украине

Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября почти во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.

В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.