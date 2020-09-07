Погода на сегодня: в Украине температура до +30°, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 7 сентября 2020
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По всей стране сегодня потеплеет.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 7 августа, в Украине температура до +30°, на западе пройдут дожди.

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  • В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +30°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +29°.
  • Во Львове в понедельник пройдет дождь, ночью +10°, днем +18°. 
  • В Луцке ночью +10°, днем +18°, также ожидаются осадки. 
  • В Ривном в понедельник пройдет дождь, ночью +10°, днем +20°.
  • В Тернополе также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске сегодня пройдет дождь, ночью +12°, днем +24°. 
  • В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +14°, днем +28°.
  • В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +11°...+29°.
Погода в Украине на 7 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 7 сентября / УНИАН
  • В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +12°, днем +28°.
  • В Черкассах ночью +15°, днем +28°, без осадков. 
  • В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +15°, днем +29°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +15°...+29°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +28°. 
  • В Херсоне в понедельник ночью +16°, днем +29°, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +16°, днем +29°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
  • В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +13°...+29°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +13°, днем +29°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +16°, днем +30°.
  • В Симферополе в понедельник без осадков, +15°...+25°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +17°, днем +29°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. 

Погода в Украине

Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября почти во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает. 

В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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