Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории

Средняя температура воздуха превысила норму на 3 градуса.

Лето 2020 в Киеве стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений / фото УНИАН

Лето 2020 году в Киеве стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений за погодой.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,7º, что на 3,0º превысило климатическую норму. Это дало ему возможность занять второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Холоднее всего было в начале календарного лета: 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до +5,5°, а самым жарким днем оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до +34,1°. Дней с жарой, которая превысила 30° было 25, причем почти поровну в каждый месяц.

Всего в течение лета в столице было установлено 6 температурных рекордов.

Количество осадков за лето в Киеве составило 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Погода в Киеве

Погода в Киеве 3 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +26°, вечером - до +22°.

Ночь с 31 августа на 1 сентября в Киеве была самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже 21,9°.

Погода в Киеве в августе 2020 была теплее нормы. Так, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°, что на 2,8° выше климатической нормы.