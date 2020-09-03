Лето-2020 в Киеве стало одним из самых жарких в истории
Средняя температура воздуха превысила норму на 3 градуса.
Лето 2020 году в Киеве стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений за погодой.
В Западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 3 сентября
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила +21,7º, что на 3,0º превысило климатическую норму. Это дало ему возможность занять второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.
Холоднее всего было в начале календарного лета: 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до +5,5°, а самым жарким днем оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до +34,1°. Дней с жарой, которая превысила 30° было 25, причем почти поровну в каждый месяц.
Всего в течение лета в столице было установлено 6 температурных рекордов.
Количество осадков за лето в Киеве составило 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.
Погода в Киеве
Погода в Киеве 3 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +26°, вечером - до +22°.
Ночь с 31 августа на 1 сентября в Киеве была самой теплой за 140 лет, температура не опустилась ниже 21,9°.
Погода в Киеве в августе 2020 была теплее нормы. Так, среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +21,4°, что на 2,8° выше климатической нормы.
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- Донецк+35°... +20°
- Житомир+23°... +13°
- Запорожье+35°... +22°
- Ивано-Франковск+19°... +11°
- Киев+27°... +15°
- Кропивницкий+35°... +19°
- Луганск+36°... +19°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+36°... +20°
- Одесса+30°... +20°
- Полтава+34°... +23°
- Ровно+18°... +10°
- Симферополь+34°... +20°
- Сумы+34°... +20°
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