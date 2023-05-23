На сегодня, 23 мая, в семи областях Украины объявили штормовое предупреждение. По данным Украинского гидрометцентра, непогода ожидается на юге и в центральной части нашей страны.
"23 мая днем в южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Полтавская;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская.
Погода сегодня - прогноз на 23 мая
По данным Погода УНИАН, сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди, ливни и грозы. Сухая погода сохранится лишь в западной части страны.
На западе воздух прогреется до +22°...+26°, на севере Украины столбики термометров будут показывать в течение дня +22°...+23°. Жителей востока ждет температура от +21° до +23°, а на юге и в центральной части Украины будет +21°...+24°.
Приметы погоды 23 мая
23 мая - если сегодня весь день держатся кучевые облака, то приближаются теплые солнечные дни. Если 23 мая на улице дождь, то лето будет холодным и мокрым.