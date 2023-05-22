23 мая во вмногих областях Украины ожидаются грозы / фото Tobias Hämmer, Pixabay

Во вторник, 23 мая, в большинстве областей Украины ожидаются дожди, ливни. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Сухая погода сохранится лишь в западной части страны. Температура будет держаться в пределах +21°...+24°.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +23°, легкий дождь.
  • Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +23°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.
  • В Тернополе 23 мая ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +24°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +26°, практически безоблачно.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.
  • В Виннице завтра будет +9°...+24°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +22°, облачно с прояснениями.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, легкий дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°.
  • В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°, гроза.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+23°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +21°, сильный дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+21°, легкий дождь.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.
23 мая в Украине ожидаются дожди, ливни и грозы / фото УНИАН

Приметы погоды 23 мая

23 мая - если весь день держатся кучевые облака, то идут теплые солнечные дни, а если 23 мая дождь, то и лето будет ненастным.

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