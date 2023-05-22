23 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Во вторник, 23 мая, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, в течение дня - небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +13°...+15°, а днем воздух прогреется до +22°...+23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня - небольшой дождь.

Ветер будет северо-восточный, его скорость составит 1,1 - 2,4 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 23 мая - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +9°, днем +23°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°.

В Тернополе 23 мая ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +9°...+24°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире во вторник будет ночью +11° днем +22°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+22°.

В Одессе 23 мая - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°, гроза.

В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, гроза.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+23°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +21°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +21°, небольшая облачность, ливень.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+21°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

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