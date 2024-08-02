Синоптики подвели итоги месяца в столице.

Синоптики подвели погодные итоги жаркого июля в Киеве. Оказалось, что он был один из самых жарких за все время наблюдений. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составила 24,3°С, что выше климатической нормы на 3,0°С. Он стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года в столице.

Холоднее всего, по данным синоптиков, было 29 июля, когда минимальная температура снизилась под утро до +14,5°С, а теплее всего - 16 числа, когда максимальная температура повысилась до +36°С, установив температурный рекорд.

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"Всего за месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов", - сообщили в обсерватории.

Что касается осадков, то их на проспекте Науки выпало 52 мм или 77% климатической нормы.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

2 августа, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Киеве будет сухо, солнечно и умеренно жарко. 3 числа в столице ожидается резкое похолодание и дождь, однако оно будет кратковременным. Уже на следующий день, 4 июля, температура снова повысится, а небо прояснится.

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