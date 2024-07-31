В начале августа температура в Киеве повысится.

В начале августа в Киеве ожидается повышение температуры до жары, а затем придет кратковременное, но резкое похолодание. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 1 и 2 августа в столице будет сухо, солнечно и умеренная жара, +28...+29, временами до +30 градусов.

"В субботу, 3-го августа, ожидается кратковременное похолодание до +22 градусов и еще и с дождем", - сообщила эксперт по погоде. Видео дня

Но уже в воскресенье, по данным Наталки Диденко, в Киеве потеплеет, а небо прояснится.

Погода в Украине - прогноз

В Украине август начнется комфортной погодой, говорит Наталка Диденко. Ночью будет +12...+18 градусов, а днем в большинстве областей столбики термометров покажут +26...+30 градусов.

"Повсюду будет сухо и преимущественно солнечно. Пятница существенно не изменится", - прогнозирует синоптик.

В субботу в Украине станет больше дождей, основная порция которых придется на запад, север, немного на центр и, вероятно, на Одесскую область. Температура воздуха 3-го августа снизится повсеместно, кроме юга и юго-востока.

В Украину идут дожди и сильные ливни - что известно

О том, что с 3 августа в Украине задождит, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. В этот день на западе, а также местами в центральных областях ожидаются дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны сильные ливни и шквалы 15-20 м/с. На юге усилится ветер. На следующий день, 4 августа, неустойчивая погода с кратковременными дождями ожидается уже в большинстве областей Украины.

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