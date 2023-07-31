Осадков в столице 1 августа не ожидается.

Во вторник, 1 августа, киевлян ждет теплая и сухая погода. Температура будет на несколько градусов выше, чем в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +17°...+18°, а днем воздух прогреется до комфортных +25°...+26°. Ожидается сухая и практически безоблачная погода.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость не превысит 0,8 - 1,1 м/с. Атмосферное давление пониженное - 743 миллиметра ртутного столба.

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Погода 1 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, небольшй дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Тернополе 1 августа ночью будет +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +17°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +15°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +16° днем +27°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+26°, ливень.

В Одессе 1 августа - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +25°.

В Херсоне во вторник ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+24°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°, гроза.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +17°...+27°, гроза.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +32°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +31°.

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