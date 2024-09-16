В столице на выходных зафиксировали три новых температурных рекорда.

Два дня подряд в Киеве фиксируются новые температурные рекорды. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным синоптиков, в течение 14 и 15 сентября в столице было зафиксировано сразу три рекорда.

Так, минимальная температура воздуха 14 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,1°С. Предыдущее рекордное значение 2011 года превышено на 0,6°С.

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Также, по данным синоптиков, минимальная температура воздуха 15 сентября в Киеве также оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 19,4°С. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано в 1909 году. Сейчас оно превышено на 1,9°С.

15 сентября среднесуточная температура воздуха также оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,3°С. Это выше предыдущего рекордного показателя того же 1909 года на 0,2°С, и выше климатической нормы на 7,7°С.

"Всего с начала месяца в столице уже установлено шесть температурных рекордов", - говорят синоптики.

Погода в Киеве - прогноз на 16 сентября

В начале недели, 16 сентября, на Киевщине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, сегодня будет без осадков. Ветер ожидается восточный, 7-12 м/с. Температура днем по области +23°...+28°, а в Киеве воздух прогреется до +25°...+27°.

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