Прогноз погоды в столице на 8 октября.

Во вторник, 8 октября, погода в Киеве кардинально изменится. На смену пасмурному небу и дождю придет солнце и небольшое потепление. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в Киеве ожидается +10°, а днем воздух прогреется до +16°...+17°. День будет ясный и безоблачный, без осадков.

Ветер изменит свое направление на западное, а его скорость будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, но продолжит постепенно расти, 744-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине 8 октября - прогноз по городам

Во Львове во вторник будет практически безоблачно. Ночью +8°, днем +18°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода , ночью +7°, днем +18°.

В Тернополе 8 октября ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +8°...+18°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +17°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+17°.

В Одессе 8 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +21°.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +23°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +23°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +21°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +15°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +11°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+20°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +10°, днем +20°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +20°.

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