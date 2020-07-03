В Киеве сегодня температура до +33°, без осадков

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 3 июля будет жаркой, температура днем до +33°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +33°, вечером - до +32°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:51, а зайдет в 21:12.

Погода в Украине

Погода в Украине 3 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +18°, днем до +34°.

Погода в Украине на 3 июля / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +29°.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / УНИАН

В северных областях без осадков. Температура ночью до +21°, днем до +33°. В центре переменная облачность, температура ночью до +18°, днем до +34°.

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