Осадков 29 декабря в столице не ожидается.

В пятницу, 29 декабря, киевлян ждет потепление. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +3°...+4°, а днем воздух прогреется до +8°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Прохлады добавит лишь западный и юго-западный ветер, скорость которого по-прежнему будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 745-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 29 декабря - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 29 декабря ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, возможен небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +2°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет 0, днем +6°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +6°.

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