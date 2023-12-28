В большинстве областей температура поднимется на несколько два.

Перед выходными, 29 декабря, в Украине станет немного теплее. Температура в большинстве областей повысится на несколько градусов. Теплее всего будет на Прикарпатье и юге страны, где воздух прогреется до +10°...+12°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Тернополе 29 декабря ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, возможен небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Виннице завтра будет +2°...+8°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет 0, днем +6°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+12°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +6°.

Приметы погоды 29 декабря

Какая погода в этот день, такая будет и в апреле. Если в этот день есть иней, то на святки будет тепло, но снежно. Холодный день предвещает лютую зиму.

Вас также могут заинтересовать новости: