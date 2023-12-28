29 декабря сильного холода в Украине не будет / фото sharkolot / Pixabay

Перед выходными, 29 декабря, в Украине станет немного теплее. Температура в большинстве областей повысится на несколько градусов. Теплее всего будет на Прикарпатье и юге страны, где воздух прогреется до +10°...+12°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +9°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Тернополе 29 декабря ночью будет +4°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +7°, пасмурно, возможен небольшой дождь.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +9°.
  • В Виннице завтра будет +2°...+8°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +6°.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+5°.
  • В Одессе 29 декабря - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит 0°...+4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
  • В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +2°...+12°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +6°.
29 декабря в Украине будет до +12° / фото УНИАН

Приметы погоды 29 декабря

Какая погода в этот день, такая будет и в апреле. Если в этот день есть иней, то на святки будет тепло, но снежно. Холодный день предвещает лютую зиму.

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