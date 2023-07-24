Сегодня, 24 июля, киевлян ждет сухая солнечная погода с небольшим количеством облаков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром столбики термометров в столице покажут +20°, а днем воздух прогреется до +27°. Осадков не предвидится.
Ветер будет юго-западного направления, его скорость составит 2,2 - 2,5 м/с. Атмосферное давление в течение дня понизится с 746 до 743 миллиметров ртутного столба и продолжит снижаться завтра.
Погода 24 июля - прогноз на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, ливень.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
В Тернополе 24 июля ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.
В Виннице сегодня будет +15°...+30°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.
В Одессе 24 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°, легкий дождь.
В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+28°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +17°...+28°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.