24 июля по всей Украине повысится температура / фото Yves Bernardi / Pixabay

Новая неделя в Украине начнется с повышения температуры по всей стране. Во многих областях на западе, в центре и на юге поднимется до +29°...+31°, лишь на востоке и севере ожидается более комфортная температура. На северо-западе пройдут небольшие дожди, также осадки вероятны в Одесской области. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, ливень.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
  • В Тернополе 24 июля ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Черновцах в понедельник  - практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.
  • В Виннице сегодня будет +15°...+30°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.
  • В Одессе 24 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°, легкий дождь.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+28°, небольшая облачность.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.
  • В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +17°...+28°.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.
24 июля во многих областях температура поднимется до +29°...+31° / фото УНИАН

Приметы погоды 24 июля

24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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