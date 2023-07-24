Температура повысится по всей стране, местами пройдут дожди.

Новая неделя в Украине начнется с повышения температуры по всей стране. Во многих областях на западе, в центре и на юге поднимется до +29°...+31°, лишь на востоке и севере ожидается более комфортная температура. На северо-западе пройдут небольшие дожди, также осадки вероятны в Одесской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, ливень.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.

В Тернополе 24 июля ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.

В Виннице сегодня будет +15°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.

В Одессе 24 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°, легкий дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+28°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +17°...+28°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.

Приметы погоды 24 июля

24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.

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