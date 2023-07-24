Новая неделя в Украине начнется с повышения температуры по всей стране. Во многих областях на западе, в центре и на юге поднимется до +29°...+31°, лишь на востоке и севере ожидается более комфортная температура. На северо-западе пройдут небольшие дожди, также осадки вероятны в Одесской области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, ливень.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +26°, гроза.
- В Тернополе 24 июля ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +31°.
- В Виннице сегодня будет +15°...+30°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +16° днем +28°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+26°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+27°.
- В Одессе 24 июля - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +28°, легкий дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +16°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +13°...+28°, небольшая облачность.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +17°...+28°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +27°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.
Приметы погоды 24 июля
24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.