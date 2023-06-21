Осадков в столице 22 июня не ожидается.

Четверг, 22 июня, в Киеве будет жарким, сухим и солнечным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометрв в столице покажут +19°, а днем воздух разогреется до +29°. Ожидается небольшая облачность, никаких осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость не превысит 1,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 22 июня - прогноз по городам Украины

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, дождь.

В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.

В Тернополе 22 июня ночью будет +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшаяя облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +16° днем +29°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°.

В Одессе 22 июня - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет яно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+25°, дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.

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