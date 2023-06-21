Четверг, 22 июня, в Киеве будет жарким, сухим и солнечным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометрв в столице покажут +19°, а днем воздух разогреется до +29°. Ожидается небольшая облачность, никаких осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление. Его скорость не превысит 1,6 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 22 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, дождь.
В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
В Тернополе 22 июня ночью будет +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшаяя облачность, ночью +16°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +16° днем +29°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°.
В Одессе 22 июня - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.
В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет яно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, практически безоблачно.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+25°, дождь.
В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +25°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.