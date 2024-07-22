Начало недели в Киеве будет и не жарким, и не холодным - в столице ожидается теплая, сухая и комфортная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня 22 июля в Киеве будет небольшая облачность, без осадков. Утром столбики термометров покажут +23°, а днем температура максимально повысится до +27°.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметра ртутного столба.
Погода 22 июля - прогноз по городам Украины
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +16°, днем +27°.
В Тернополе 22 июля ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +30°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в понедельник ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +28°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +21°...+27°, дождь.
В Одессе 22 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°, ливень.
В Херсоне в понедельник ночью будет +22°, днем +33°, небольшая облачность, ливень.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +33°, гроза.
В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +21°, днем +29°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +24°, днем +28°, пасмурно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+32°.
В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +21°, днем +30°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +31°.