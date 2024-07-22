Начало недели в Украине будет дождливым. Осадки пройдут практически по всей стране, местами ожидаются грозы. Только на юго-востоке будет сухо. Температура ожидается в пределах +27°...+30°, на юге и юго-востоке +31°...+35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +16°, днем +27°.
- В Тернополе 22 июля ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +30°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +28°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +21°...+27°, дождь.
- В Одессе 22 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°, ливень.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +22°, днем +33°, небольшая облачность, ливень.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +33°, гроза.
- В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +21°, днем +29°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +24°, днем +28°, пасмурно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+32°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +21°, днем +30°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +31°.
Приметы погоды 22 июля
Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.