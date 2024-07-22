Только на юго-востоке сохранится преимущественно сухая погода.

Начало недели в Украине будет дождливым. Осадки пройдут практически по всей стране, местами ожидаются грозы. Только на юго-востоке будет сухо. Температура ожидается в пределах +27°...+30°, на юге и юго-востоке +31°...+35°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +27°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +16°, днем +27°.

В Тернополе 22 июля ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +30°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +18°...+29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в понедельник ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +28°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +27°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +21°...+27°, дождь.

В Одессе 22 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°, ливень.

В Херсоне в понедельник ночью будет +22°, днем +33°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +23°, днем +33°, гроза.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +21°, днем +29°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +28°, пасмурно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +21°...+32°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +31°.

Приметы погоды 22 июля

Если ласточки летают низко над землей, будет дождь.

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