В среду, 19 марта, температура в Киеве чуть повысится, но все равно будет довольно холодно. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается 0°, а днем температура максимально поднимется до +6°. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег или снег с дождем.
Ветер ослабнет до 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 753-756 миллиметров ртутного столба.
Погода 19 марта
Во Львове в среду будет ясно. Ночью -3°, днем +6°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +8°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +6°.
В Тернополе 19 марта ночью будет -1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +6°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -2°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +8°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно, ночью 0°, днем +8°.
В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.
В Житомире в среду ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+6°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью -1°, днем +4°, пасмурно.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...+4°.
В Одессе 19 марта - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
В Херсоне в среду ночью будет -3°, днем +6°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью -3°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем +5°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +6°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -4°...+4°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -2°, днем +4°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.