Осадков в столице 12 апреля не ожидается.

В пятницу, 12 апреля, температура в Киеве снизится еще на пару градусов. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью термометры в столице покажут +10°...+12°, а днем температура не поднимется выше +19°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер по-прежнему будет дуть с северо-запада, а его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление близко к норме, 753-756 миллиметров ртутного столба.

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Погода 12 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +19°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +18°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Тернополе 12 апреля ночью будет +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +7°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +8° днем +19°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+19°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°.

В Одессе 12 апреля - ясно и беоблачно, температура ночью +15°, днем +21°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +9°...+23°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, дождь, температура ночью +12°, днем +26°.

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