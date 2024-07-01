Начало июля в Киеве будет очень жарким. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Уже утром температура в столице будет +21°...+23°, а днем воздух максимально прогреется до +33°, что сделает это день самим жарким на этой неделе.
В течение дня будет много солнца, ожидается практически безоблачная погода.
Ветер не спасет от жары, он будет южный и очень слабый, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное и будет снижаться, 741-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 1 июля - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
В Тернополе 1 июля ночью будет +20°, днем +33°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +22°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +34°.
В Виннице сегодня будет +19°...+34°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, практически безоблачно.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+30°.
В Одессе 1 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +20°, а днем +32°, ясно и безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.
В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.