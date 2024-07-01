Начало и июля в Украине будет очень жарким. В большинстве областей воздух прогреется до +30°...+33°, а местами будет +34°...+36°. На западе страны местами пройдут дожди с грозами, однако не температуру они существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +32°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
- В Тернополе 1 июля ночью будет +20°, днем +33°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, гроза.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +22°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +34°.
- В Виннице сегодня будет +19°...+34°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+30°.
- В Одессе 1 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, ясно и безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +20°, а днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
Приметы погоды 1 июля
Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.