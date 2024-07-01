На западе страны местами пройдут дожди и грозы.

Начало и июля в Украине будет очень жарким. В большинстве областей воздух прогреется до +30°...+33°, а местами будет +34°...+36°. На западе страны местами пройдут дожди с грозами, однако не температуру они существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +32°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.

В Тернополе 1 июля ночью будет +20°, днем +33°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +22°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +34°.

В Виннице сегодня будет +19°...+34°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+30°.

В Одессе 1 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +20°, а днем +32°, ясно и безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.

В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

Приметы погоды 1 июля

Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

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