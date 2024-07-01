1 июля по всей Украине будет жара / фото Pixabay

Начало и июля в Украине будет очень жарким. В большинстве областей воздух прогреется до +30°...+33°, а местами будет +34°...+36°. На западе страны местами пройдут дожди с грозами, однако не температуру они существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +32°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +21°, днем +30°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
  • В Тернополе 1 июля ночью будет +20°, днем +33°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +32°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, гроза.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +22°, днем +30°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +34°.
  • В Виннице сегодня будет +19°...+34°, практически безоблачно.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+32°, практически безоблачно.
  • В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +21°...+30°.
  • В Одессе 1 июля - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +20°, а днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
  • В Днепре температура ночью будет +22°, днем +32°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +19°...+31°.
  • В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
Мощная жара охватит Украину с приходом июля / фото УНИАН

Приметы погоды 1 июля

Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

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