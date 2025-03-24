Прогноз погоды в городе на 24 марта.

Погода в Харькове 24 марта будет ветреной. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Харьковской области.

"Днем 24 марта по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - предупреждают синоптики.

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Из-за непогоды на Харьковщине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове - прогноз на ближайшие дни

24 марта на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 11-16° тепла.

В Харькове также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15° тепла.

25 марта ожидается облачная погода. Ночью возможен небольшой дождь, днем также будет идти дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла.

26 марта на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью - небольшой дождь, днем - без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла.

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