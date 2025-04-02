На Днепропетровщине 2 апреля объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях касается и Днепропетровской области.
"До конца дня 2 апреля в г. Днепр и по Днепропетровской области сохранится туман", - прогнозируют в гидрометцентре.
По данным синоптиков, видимость в тумане составит всего 200-400 метров. Из-за этого объявлен уровень опасности I, желтый.
Погода в Днепре
По области 2 апреля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Утром местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем +15°...20°.
В Днепре сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до приятных +17°...+19°.
В целом, по данным синоптиков, в первые дни апреля погоду на Днепропетровщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможны туманы.
С 3 апреля влияние гребня антициклона с северо-запада, атмосферное давление будет расти, существенных осадков не прогнозируется.
Температура воздуха составит ночью +5°...+10°, днем 12°...+18°.
"На выходных под влиянием циклона снова будет дождливо, а с воскресенья ожидается снижение температуры", - предупреждают синоптики.