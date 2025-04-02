Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

На Днепропетровщине 2 апреля объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях касается и Днепропетровской области.

"До конца дня 2 апреля в г. Днепр и по Днепропетровской области сохранится туман", - прогнозируют в гидрометцентре.

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По данным синоптиков, видимость в тумане составит всего 200-400 метров. Из-за этого объявлен уровень опасности I, желтый.

По области 2 апреля ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Утром местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем +15°...20°.

В Днепре сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Воздух днем прогреется до приятных +17°...+19°.

В целом, по данным синоптиков, в первые дни апреля погоду на Днепропетровщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможны туманы.

С 3 апреля влияние гребня антициклона с северо-запада, атмосферное давление будет расти, существенных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха составит ночью +5°...+10°, днем 12°...+18°.

"На выходных под влиянием циклона снова будет дождливо, а с воскресенья ожидается снижение температуры", - предупреждают синоптики.

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