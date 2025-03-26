Предупреждение объявлено и для Днепропетровской области.

В Днепре на 27 марта объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для территории Днепропетровской области.

"Ночью и утром 27 марта в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается туман", - прогнозируют синоптики.

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По их данным, видимость составит всего 200-500 метров, из-за чего объявлен уровень опасности I, желтый.

В четверг, 27 марта, на Днепропетровщине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Ветер будет северный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0°...+5°, днем +13°...+18°. В самом Днепре ночью будет +2°...+4°, а днем воздух прогреется до +14°...+16°.

В течение текущей недели, по данным синоптиков, ожидается преимущественно облачная дождливая погода, местами возможны туманы, температура будет плюсовой как днем, так и ночью.

27-30 марта на погоду будет влиять ложбина с юго-запада. Из-за этого ожидаются местами небольшие кратковременные дожди, возможно с грозами. Температура ночью +4°...+10°, днем будет +14°...+19°.

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