Украинцев предупредили о гололедице и налипании мокрого снега 9 января
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на территории Украины в субботу, 9 января.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
"9 января в западных областях на дорогах гололедица, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
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