Украинцев предупредили о гололедице и налипании мокрого снега 9 января

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В ГСЧС предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега 9 января / фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на территории Украины в субботу, 9 января.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.

"9 января в западных областях на дорогах гололедица, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.



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