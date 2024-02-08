На северо-востоке даже днем будет небольшой мороз.

Накануне выходных, 9 февраля, погода в Украине будет прохладной. Практически по всей стране, за исключением большинства южных областей, пройдут дожди, местами - с мокрым снегом. Ожидаются температурные контрасты от "минуса" на северо-востоке до весеннего тепла на юге, в Прикарпатье и Закарпатье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +1°, снег.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +7°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью-1°, днем +2°, дождь.

В Тернополе 9 февраля ночью будет 0°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +2°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +12°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +13°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -4°...+2°, небольшая облачность, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -2°...-1°, снег.

В Одессе 9 февраля - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +2°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -4°, а днем -1°, небольшая облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем -2°, снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+13°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем 0°, снег.

Приметы погоды 9 февраля

Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

Вас также могут заинтересовать новости: