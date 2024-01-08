Сегодня в богатой областях также ожидаются метели и сильный ветер.

Сегодня, 8 января, морозы в Украине усилятся, а мощная южная циклоническая система обусловит сложные погодные условия в центральных областях, на Прикарпатье, в восточной части и на юге. Об этом предупреждает известный синоптик Наталка Диденко.

"Ожидаются снег, сильный ветер, гололедица, метели, мокрый снег, налипание мокрого снега, на юге с дождем, местами сильные осадки!"- прогнозирует она.

По данным синоптика, северная часть воздержится от серьезного воздействия циклона - здесь будет без существенных осадков или кое-где незначительный снег.

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"Морозы усилятся!"- предупреждает Наталья Диденко. В частности, днем будет -6...-12, а на севере - до -15 градусов. Теплая погода с "плюсами" удержится только на юге Украины.

В Киеве сегодня существенных осадков не ожидается, лишь возможен небольшой снег. Будет холодно, днем -8...-10 градусов.

"9 января еще холодно, 10 января мороз ослабеет", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Зимняя непогода в Украине

От непогоды в Украине пострадал город Кривой Рог. Там из-за экстремальных погодных условий без электричества остались 15 тысяч абонентов. Также из-за отсутствия электричества 4 котельные в городе работают на генераторах, а из-за оледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи.

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