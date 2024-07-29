Только на юге страны погода будет более благоприятной.

На вторник, 30 июля, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 30 июля ночью в северной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. А днем непогода охватит уже всю страну, кроме южных областей.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 29 июля

На сегодня, 29 июля, в ряде областей Украины также объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра. В частности, днем в западных и северных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

В целом, по данным Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается существенное похолодание. Температура снизится на западе, севере и местами в центральной части, а на юге и востоке еще сохранится жаркая погода.

На западе Украины ожидается снижение температуры до +22°...+24°. На севере также станет прохладнее, столбики термометров здесь покажут +23°...+27°. Центральные регионы не будут страдать от сильной жары, термометры покажут +24°...+30°. В то же время на востоке прогнозируется температура от +26° до +35°, а на юге воздух прогреется до +31°...+35°.

Местами возможны осадки на юге, востоке, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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