В этих областях объявлен І уровень опасности.

На 29 июля, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29 июля днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Погода в Украине - прогноз на 29 июля

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украину придет существенное похолодание. Температура снизится на западе, севере и в некоторых центральных областях. На юге и востоке еще сохранится жара.

В частности, на западе Украины температура упадет до +22°...+24°, на севере также станет свежее, +23°...+27°. Сильной жары не будет и в центральной части, где столбики термометров покажут +24°...+30°. А вот на востоке сегодня ожидается +26°...+35°, а на юге воздух прогреется до +31°...+35°.

Осадки местами пройдут на юге, востоке, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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