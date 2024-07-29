В Украине объявили штормовое предупреждение / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Укргидрометцентр

На 29 июля, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"29 июля днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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  • Волынская;
  • Ривненская;
  • Львовская;
  • Тернопольская;
  • Хмельницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая;
  • Житомирская;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Сумская.
В ряде областей Украины 29 июля будет ветрено / фото Укргидрометцентр

Погода в Украине - прогноз на 29 июля

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украину придет существенное похолодание. Температура снизится на западе, севере и в некоторых центральных областях. На юге и востоке еще сохранится жара.

В частности, на западе Украины температура упадет до +22°...+24°, на севере также станет свежее, +23°...+27°. Сильной жары не будет и в центральной части, где столбики термометров покажут +24°...+30°. А вот на востоке сегодня ожидается +26°...+35°, а на юге воздух прогреется до +31°...+35°.

Осадки местами пройдут на юге, востоке, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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