На 29 июля, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"29 июля днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Из-за непогоды І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская.
Погода в Украине - прогноз на 29 июля
По данным Погода УНИАН, сегодня в Украину придет существенное похолодание. Температура снизится на западе, севере и в некоторых центральных областях. На юге и востоке еще сохранится жара.
В частности, на западе Украины температура упадет до +22°...+24°, на севере также станет свежее, +23°...+27°. Сильной жары не будет и в центральной части, где столбики термометров покажут +24°...+30°. А вот на востоке сегодня ожидается +26°...+35°, а на юге воздух прогреется до +31°...+35°.
Осадки местами пройдут на юге, востоке, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.