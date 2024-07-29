В начале недели, 29 июля, погода в Украине резко изменится. После жарких выходных сегодня ожидается существенно похолодание. Температура упадет на западе, севере и в некоторых центральных областях. На юге и востоке сохранится жаркая погода с температурой до +36°. Также местами на юге, востоке, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°.
- В Тернополе 29 июля ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +22°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +23°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +18°, днем +24°.
- В Виннице сегодня будет +17°...+24°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+23°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +27°.
- В Кропивницком температура ночью будет +21°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+27°, небольшой дождь.
- В Одессе 29 июля - практически безоблачно, температура ночью +24°, днем +32°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +23°, днем +35°, небольшая облачность, дождь.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°, гроза.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность, небольшой дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +20°, а днем +27°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +29°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +20°...+33°.
- В Краматорске сегодня практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +33°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +35°.
Народный прогноз на 29 июля
Считается, что с этого ддня жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, а птицы замолкают.