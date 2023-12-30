Температура местами поднимется до +10°...+11°.

В субботу, 30 декабря, украинцев ждет теплая, почти весенняя погода. Воздух местами прогреется до +10°...+11°, будет небольшая облачность, без существенных осадков, только на крайнем севере Украины покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины будет +8°...+11°, лишь на Закарпатье столбики термометров покажут +7°. Ожидается сухая погода с небольшой облачностью.

На севере Украины будет чуть свежее. В Сумской области будет до +5°, в Черниговской - до +7°, а в Киевской и Житомирской воздух прогреется до +9°. В Черниговской области ожидается небольшой дождь.

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Сухая погода с небольшой облачностью будет преобладать и на востоке Украины. Тут температура будет от +6° на Харьковщине - до +9° на остальной территории.

В центральной части Украины теплее всего будет в Винницкой области, +9°, а на остальной территории температура поднимется до +6°...+9°. Без осадков.

На юге Украины тепло распределится неравномерно. В Запорожской и Херсонской областях будет +5°...+6°, в Николаевской - до +7°, в Одесской - до +9°, а в Крыму воздух прогреется до +10°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

Приметы погоды 30 декабря

Если появится иней, то 7 января будет тепло. Какая погода в этот день, таков будет и май. Если в этот день мороз и вьюга, то летом будет хороший урожай меда.

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