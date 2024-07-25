Во многих обалстях 26 июля пройдут дожди с грозами.

Накануне выходных, 26 июля, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты и в ряде областей пройдут дожди с грозами. об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пятница будет в Украине температурно контрастной. От +20 градусов на западе до +32 градусов на юге и востоке", - отметила она.

Ночью ожидается +13...+16 градусов. Днем 26 июля в западных областях ожидается +20...+26 градусов. На севере +26...+30 градусов, в центре - до +31, а на востоке и юге столбики термометров покажут +29...+32 градуса.

Видео дня

"Дожди с грозами пройдут завтра в западной части Украины, к вечеру дойдут до Житомирской, Винницкой, Одесской, Киевской областей", - сообщила синоптик и добавила, что на остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

Погода в Киеве - прогноз

В Киеве 26-го июля, по словам Натальи Диденко, ожидается умеренная жара. Воздух прогреется до +27...+29 градусов, временами - до +30 градусов. Дождь возможен местами вечером в пятницу.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 25 июля

На сегодня в Украине объявлен І уровень опасности из-за непогоды. По данным Укргидрометцентра, на западе Украины, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: