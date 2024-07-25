Синоптики прогнозують грози, град та шквали.

В Украине на 25 июля объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Днем 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая;

Житомирская;

Винницкая;

Одесская.

Справка УНИАН. I уровень объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Погода 25 июля - прогноз по Украине

Сегодня в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На западе страны местами значительные дожди. На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет преимущественно восточный, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.

Температура в южной части будет +27°...+32°, на остальной территории +25°...+30°. В западных, Винницкой и Житомирской областях столбики термометров покажут +19°...+24°. В Карпатах будет +14°...+19°.

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