В Украине на 25 июля объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"Днем 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.
І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая;
- Житомирская;
- Винницкая;
- Одесская.
Справка УНИАН. I уровень объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Погода 25 июля - прогноз по Украине
Сегодня в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На западе страны местами значительные дожди. На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер будет преимущественно восточный, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.
Температура в южной части будет +27°...+32°, на остальной территории +25°...+30°. В западных, Винницкой и Житомирской областях столбики термометров покажут +19°...+24°. В Карпатах будет +14°...+19°.