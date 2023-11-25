По всей стране будет "плюс".

В субботу, 25 ноября, по всей Украине будет плюсовая температура. Солнца станет больше, только на юго-востоке ожидается пасмурная погода и дожди. Местами осадки будут сильными. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины будет сухо и немного облачность. Столбики термометров днем покажут +1°...+4°.

Сухая погода с небольшой облачностью ожидается и на севере Украины. Однако тут будет холоднее всего, +1°...+2°.

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На востоке Украины ожидается +2°...+4°. В Харьковской области вероятность осадков мала, будет облачно, но с прояснениями. А в Луганской и Донецкой областях небо будет скрыто за облаками. Тут также ожидаются сильные дожди.

В центральной части Украины будет преобладать облачная погода с прояснениями. Лишь в Днепропетровской области будут пасмурно и пройдут дожди. На остальной территории будет сухо, а термометры покажут +1°...+3°.

Жителей юга Украины сегодня ждет пасмурная и мокрая погода. Тут повсеместно ожидаются дожди, а воздух прогреется до +4°...+6°. В Крыму потеплеет до +11°.

Приметы погоды 25 ноября

Если в этот день идет дожди или снег, то будет оттепель до Введения (4 декабря). Выпал снег - весна будет поздней. Раньше определяли, задержится ли снег, так: вставляли в него соломинку, если она проваливалась - снег сойдет, не проваливалась - задержится.

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