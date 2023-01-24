Народный праздник 24 января известен под названиями Федосеев день, Федосей-весняк.

Христиане отмечают церковный праздник 24 января в честь преподобного монаха Феодосия Великого. В давние времена в этот день часто наступало первое небольшое потепление после крещенских морозов, которое называли Феодосьевою оттепелью. Хотя морозы уже надоели, но оттепели нашей предки не радовались, поскольку это значило, что зима будет затяжной.

Если же погода в этот день была снежной и морозной, то наши предки считали, что это нечисть после Святок беснуется. Чтобы не попасть под действие злых сил, старались без надобности не выходить из дома сегодня.

Дата 24 января в Киевской Руси также считали опасной из-за частых лихорадок, которым были подвержены люди в этот день. Считалось, что лихорадку отпугивают разные сильные запахи, поэтому в этот день ставили в доме различные ароматные травы. Также считалось, что болезнь не тронет чистых и вымытых людей, поэтому в этот день всей семьей парились в бане.

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Что нельзя делать 24 января

В эту дату стоит искупать ребенка, чтобы он был здоровым и счастливым. Нельзя чтобы ребенок был грязным. В этот день нельзя брать и давать в долг, иначе до конца весны будете в долгах. В день Федосея нельзя стричь волосы и ногти. Нельзя впускать в дом чужую кошку сегодня - это плохая примета.

Приметы погоды 24 января

Если в этот день потеплело, то весна будет поздней и холодной.

Если день морозный, то весь урожай в этом году будет поздним.

Туман в этот день предвещает полноводье и частые дожди весной.

Небо голубое и безоблачное - к скорому похолоданию.

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