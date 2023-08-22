Жара задержится только на юге страны.

В среду, 23 августа, жара практически покинет Украину. До +31°...+34° температура будет подниматься только на юге. В большинстве же областей столбики термометров покажут +25°...+29°. Существенных осадков не ождается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +27°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +16°, днем +25°.

В Тернополе 23 августа ночью будет +19°, днем +26°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +19°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +14°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +15° днем +26°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+26°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+25°.

В Одессе 23 августа - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +32°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +19°...+31°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +27°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +27°.

Приметы погоды 23 августа

23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, если на Лаврентия вода тиха и дождик.

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