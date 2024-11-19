Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и осадках.

На среду, 20 ноября, по всей Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение о гидрометеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"20 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, по прогнозу, днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Украину идет мощная непогода - что известно

Из-за прохождения активных атмосферных фронтов над территорией Украины в течение 20 ноября в западных регионах, 21-23 ноября на большей части страны и 24 ноября в восточных областях ожидается ухудшение погодных условий.

Прогнозируются значительные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра скоростью 15-20 м/с, а в Карпатах - сильные снегопады, метели и ветры до 25-30 м/с. В большинстве регионов, кроме южных, будет формироваться снежный покров высотой 3-15 см, а в Карпатах - до 20-50 см. На дорогах ожидается гололедица, местами возможны гололед и налипание мокрого снега.

Такие погодные условия могут вызвать трудности в работе энергетических и коммунальных служб, а также затруднить движение транспорта.

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