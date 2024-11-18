Синоптики объявили предупреждение о непогоде.

В Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Предупреждение о сложных погодных условиях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Вследствие перемещения через территорию Украины активных атмосферных фронтов 20 ноября в западных областях, 21-23 ноября на большей части территории страны, 24 ноября в восточных областях ожидаются сложные погодные условия".

В частности, ожидаются значительные осадки в виде дождя и снега, порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сильные снегопады, порывы ветра 25-30 м/с и метели.

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Также в Украине, кроме южной части, ожидается образование снежного покрова высотой 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), а на дорогах - гололедица.

Местами будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

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Синоптики также предупреждают о непогоде на Киевщине. В частности, 21-23 ноября ожидаются значительные осадки в виде дождя и мокрого снега и порывы ветра 15-20 м/с.

Также синоптики прогнозируют образование снежного покрова 3-10 см, на дорогах образуется гололедица, местами будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

По данным Укргидрометцентра, оперативная информация будет уточняться отдельными предупреждениями на каждые сутки.

"Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Напомним, на сегодня во Львове объявили І уровень опасности из-за сильных порывов ветра. Синоптики прогнозируют, что они будут достигать 15-20 м/с.

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