Первыми изменение погоды почувствуют жители западных обалстей.

Со среды, 20 ноября, погода в Украине начнет меняться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра уже начнется изменение погоды в виде сильных дождей в западной части Украины", - спрогнозировала она.

В большинстве областей, по ее данным, еще будет тепло, температура воздуха прыгнет 20 ноября до +9...+15 градусов.

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"Только на Закарпатье, Львовщине и Волыни будет свежее, +6...+9 градусов", - уточнила эксперт по погоде.

Осадки в среду ожидаются на западе Украины, на остальной территории они маловероятны.

В Киеве 20 ноября без существенных осадков и тепло, до +11 градусов.

Когда ухудшится погода в Киеве - прогноз

На этой неделе в Киеве и области прогнозируются значительные изменения в погоде. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что до среды в регионе будет сохраняться относительно спокойная погода, с температурой преимущественно выше нуля.

С четверга ожидается приход активных атмосферных фронтов, которые принесут дожди и мокрый снег, а на дорогах возможна гололедица. Специалисты советуют заранее позаботиться о комфорте и безопасности в таких условиях.

Сегодня же в Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в области будет колебаться от +3° до +8°, а в столице ожидается от +5° до +7°.

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