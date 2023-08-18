Осадки ожидаются на западе Украины, однако на температуру они не повлияют.

В субботу, 19 августа, в Украине снова ожидается очень жаркая погода. Кое-где столбики термометров будут подниматься до +33°...+36°. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в трех областях на западе Украины пройдут дожди, однако на температуру они никак не повлияют.

"Без осадков, только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях днем местами кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.

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Завтра, по их данным, в Украине будет доминировать небольшая облачность. Ветер будет преимущественно восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в южных областях разогреет до 36°. На высокогорье Карпат температура ночью 13-18°, а днем ожидается 21-26°.

На Киевщине также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер будет преимущественно восточный, его скорость составит 3-8 м/с. Температура по области ночью 17-22°, днем столбики термометров покажут 28-33°. В Киеве ночью 17-19°, а днем будет 29-31°.

По данным Погода УНИАН, в ближайшие выходные, 19 и 20 августа, жара в Украине усилится. Температура в большинстве областей поднимется до +29°...+33°, а на юге и востоке раскалит до +34°...+37°.

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