На западе пройдут дожди и грозы, но на температуру они не повлияют.

Ближайшие выходные в Украине будут очень жаркими. Температура в большинстве областей поднимется до +29°...+33°, а на юге и востоке ожидается до +34°...+37°. Осадки вероятны лишь местами на западе страны, однако на жару они никак не повлияют. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +20°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +22°, а днем +33°, практически безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +18°, днем +30°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

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В Луцке в субботу ночью +18°, днем +31°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +17°, днем +31°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +16°...+32°. В воскресенье температура будет +18°...+33°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +23°...+34°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +20°, днем +32°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+32°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье температура составит +20°...+33°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +19°...+30°. В воскресенье - практически безоблачно, +19°...+32°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +22°, днем +36°. В воскресенье ночью ожидается +23°, днем +37°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +18°, днем +34°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +18°, днем +34°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем до +25°, ливень. В воскресенье ночью температура составит +13°, днем столбики термометров покажут +25°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +29°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Температура составит +17° ночью и днем +29°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура до +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +18°...+28°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой, до +29°. В воскресенье - практически безоблачно, +16°...+29°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +22°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +23°...+34°.

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