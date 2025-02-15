Сегодня в Украине ожидается снег и гололедица на дорогах.

На сегодня, 15 февраля, почти по всей Украине, за исключением Крыма, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что на дорогах образуется гололедица, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Также в большинстве областей ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см.

Видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах", - отмечают в Укргидрометцентре.

По прогнозу, сегодня в Украине будет облачно. В южных, восточных областях пройдет умеренный снег, на юге страны местами с дождем. На остальной территории местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях -3°...-8°, на остальной территории от -4° до +1°. Днем в Крыму и Приазовье воздух прогреется до +2°...+7°.

На Киевщине сегодня будет облачно. Днем местами пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В течение суток по области температура будет колебаться в пределах -3°...-8°, а в Киеве ожидается -4°...-6°.

Погода в Украине ухудшается - что известно

О том, что сегодня погода в Украине ухудшится, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, осадки местами ожидаются сильными, на дорогах центра, востока и юга вероятно местами налипание мокрого снега, видимость ухудшится. Также днем с севера начнет заходить холодный воздух. К резкому изменению погоды присоединится порывистый ветер.

Вас также могут заинтересовать новости: