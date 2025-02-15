На сегодня, 15 февраля, почти по всей Украине, за исключением Крыма, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики предупреждают, что на дорогах образуется гололедица, из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.
Также в большинстве областей ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см.
"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на дорогах", - отмечают в Укргидрометцентре.
По прогнозу, сегодня в Украине будет облачно. В южных, восточных областях пройдет умеренный снег, на юге страны местами с дождем. На остальной территории местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в течение суток в западных, северных и Винницкой областях -3°...-8°, на остальной территории от -4° до +1°. Днем в Крыму и Приазовье воздух прогреется до +2°...+7°.
На Киевщине сегодня будет облачно. Днем местами пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В течение суток по области температура будет колебаться в пределах -3°...-8°, а в Киеве ожидается -4°...-6°.
Погода в Украине ухудшается - что известно
О том, что сегодня погода в Украине ухудшится, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, осадки местами ожидаются сильными, на дорогах центра, востока и юга вероятно местами налипание мокрого снега, видимость ухудшится. Также днем с севера начнет заходить холодный воздух. К резкому изменению погоды присоединится порывистый ветер.