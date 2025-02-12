Днем во многих областях воздух прогреется до легких "плюсов".

В четверг, 13 февраля, в Украине продлится сухая и холодная погода, а уже с 14 числа ситуация изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН. Ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут от -3° до +3°, на Закарпатье - до +4°.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем 0°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем +3°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -8°, днем 0°.

В Тернополе 13 февраля ночью будет -7°, днем +1°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -6°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -6°...+1°, ясно.

В Житомире в четверг ночью будет -7°, днем 0°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -1°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-1°.

В Одессе 13 февраля - ясно, температура ночью -3°, днем +1°.

В Херсоне в четверг ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -1°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.

В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+2°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью -6°, днем 0°.

13 февраля - приметы погоды

Если днем иней, то снег еще долго не выпадет.

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