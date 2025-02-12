В четверг, 13 февраля, в Украине продлится сухая и холодная погода, а уже с 14 числа ситуация изменится. Об этом сообщает Погода УНИАН. Ожидается небольшая облачность. Днем столбики термометров покажут от -3° до +3°, на Закарпатье - до +4°.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем 0°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -7°, днем +3°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +1°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -8°, днем 0°.
- В Тернополе 13 февраля ночью будет -7°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью -6°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске будет ясно, ночью -7°, днем +1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +2°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.
- В Виннице завтра будет -6°...+1°, ясно.
- В Житомире в четверг ночью будет -7°, днем 0°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -9°...-1°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -1°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -8°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -8°...-1°.
- В Одессе 13 февраля - ясно, температура ночью -3°, днем +1°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -6°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +2°.
- В Запорожье температура ночью -6°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем -1°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -8°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+2°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью -6°, днем 0°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью -6°, днем 0°.
13 февраля - приметы погоды
Если днем иней, то снег еще долго не выпадет.