Только на юге и востоке еще сохранится комфортное тепло.

В субботу, 12 октября, во многих областях Украины будут дожди, а вслед за ними снизится и температура. В частности, осадки ожидаются местами на севере, в центре и на юге страны. Холоднее всего будет на западе, +12°...+14°, а на востоке все еще задержится комфортное тепло. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо. Тут столбики термометров днем покажут максимум +12°...+14°, в Закарпатской области - до +16°. Ожидается небольшая облачность. Только в Карпатах еще могут покапать дожди.

На севере Украины сегодня задождит, а температура снизится до +13°...+15°. Только в Сумской области воздух еще успеет прогреться до +19°.

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На востоке Украины сегодня сохранится сухая и очень теплая погода - воздухе тут прогреется до +22°...+23° и будет небольшая облачность.

Жителей центральной части Украины тоже ждет изменение погоды. Тут станет пасмурно, пройдут дожди. В Винницкой области будет до +14°, на остальной территории ожидается от +17° до +22°.

На юге Украины сегодня тоже будет преимущественно пасмурно. Здесь пройдут дожди, но температура пока еще останется без существенных изменений, +19°...+24°.

Приметы погоды 12 октября

Если ночью много звезд - к сухой осени. Если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко.

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