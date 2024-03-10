Большинство регионов смогут насладиться робким весенним солнышком, но кое-где придется прятаться от дождя.

В понедельник 11 марта в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями. Только западные регионы и Одесскую область накроют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Итак понедельник принесет в Украину такую погоду.

Западные регионы

Во Львове переменная облачность. Ночью +4...+2°, днем +7...+9°, дождь.

Видео дня

В Луцке облачно с прояснениями, ночью +1...-1°, днем +5...+7°. Дождь.

В Тернополе тоже облачно с прояснениями, ночью будет +3°...+1°C, днем +5°...+7°C. Дождь.

В Ровно ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +1...-1°, днем +6...+8°. Дождь.

В Хмельницком в понедельник в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°...-1°, днем +5°...+7°. Дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°...+2°, днем +7°...+9°. Дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут ночью +7°...+5°, днем +11°...+13°, облачно с прояснениями. Дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +4°...+2°, днем +7°...+9°. Дождь.

Центральные регионы

В Виннице будет -1°...-3° ночью и +6°...+8° днем, облачно с прояснениями и местами небольшой дождь.

В Черкассах будет переменная облачность, ночью -1°...-3°, днем +6°...+8°. Без осадков.

В Кропивницком температура ночью будет -2°...-4°, днем +6°...+8°, переменная облачность. Без осадков.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -3°...-5° ночью, а днем +3°...+5°. Без осадков.

В Днепре температура ночью будет -2°...-4°, днем +6°...+8°, небольшая облачность. Без осадков.

Северные регионы

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем +4...+6°. Без осадков.

В Житомире в понедельник будет ночью -1°...-3°, днем +5°...+7°, переменная облачность. Без осадков.

В Чернигове столбики термометров покажут -5°...-7° ночью и +3°...+5° днем. Облачно с прояснениями, без осадков.

В Сумах температура воздуха составит -5°...-7° ночью и +2°...+4° днем. Облачно с прояснениями, без осадков.

Восточные регионы

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -5°...-7°, днем +1°...+3°. Без осадков.

В Донецке будет облачно с прояснениями, температура ночью -3°...-5°, днем +1°...+3°. Без осадков.

В Луганске - переменная облачность, температура ночью -5°...-7°, днем 0°...+2°. Без осадков.

Южные регионы

В Одессе - переменная облачность, температура ночью +5°...+3°, днем +6°...+8°, в течение дня небольшой дождь.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью 0°...+2°, днем +8°...+10°. Без осадков.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°...-1°, днем +8°...+10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В Запорожье температура ночью -1°...-3°, днем +6°...+8°, небольшая облачность. Без осадков.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +1°...-1° ночью и +9°...+11° днем, без осадков.

Погодные новости

Как писал УНИАН, разрушительные ураганы в США стали еще сильнее, исследователи бьют тревогу из-за будущих угроз. По словам исследователей, ураганы распространяются быстрее, чем это было в прошлом.

Также мы рассказывали, что в феврале температура мирового океана достигла рекордного уровня: средняя глобальная температура поверхности моря составляла +21,06° по Цельсию.

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