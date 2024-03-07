По словам исследователей, ураганы распространяются быстрее, чем это было в прошлом.

В 2022 году разрушительный шторм "Ян" накрыл штат Флорида, в результате чего погибло 149 человек. Он стал одним из самых мощных ураганов, которые когда-либо были в США. Исследователь из Университета штата Колорадо, который специализируется на прогнозировании ураганов Фил Клоцбах говорит, что раньше штормы усиливались медленнее, чем теперь, пишет The Guardian.

"Если оглянуться в прошлое, то исторически штормы усиливались медленнее, чем сейчас. Если вы ожидаете ураган 1-й категории, а получаете ураган 5-й категории, это имеет совсем другой набор последствий с точки зрения ветра, а также штормового прилива", - объяснил исследователь.

В материале утверждают, что для систем эвакуации и управления в чрезвычайных ситуациях является сложной задачей спрогнозировать быстрое усиление стихии и эффективно сообщить членам общины о потенциальной опасности.

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"Это один из важнейших вызовов, стоящих сейчас перед нашей отраслью", - отметил исследователь из Университета штата Колорадо Алекс ДеРозье.

По его словам, во время недавних штормов местами скорость ветра могла вырасти на 60 миль/ч (96,6 км/ч) за сутки.

"Это разница между ураганом 2-й и 5-й категории", - добавил ДеРозье.

К примеру, с такой скоростью может быть ураган под названием "Майкл". В 2018 году такой разрушительный шторм повысился со второй до пятой категории. Он произошел во Флориде.

В общем метеорологи зафиксировали с 1950 по 2023 годы 482 урагана в Атлантическом океане. Речь идет о штормах, которые имели максимальную скорость ветра 74 мили в час (119 км/ч).

"Из них примерно 60% претерпели быстрое усиление, то есть скорость ветра выросла на 35 миль/ч (56,3 км/ч) или более за 24 часа. Исследования показывают, что с 1970-х годов количество штормов, которые перерастают в ураганы 4 или 5 категории, в Северной Атлантике увеличилось примерно вдвое", - говорится в материале.

Ураган Ян во Флориде: что известно

Разрушительный шторм Ян 5 категории произошел в 2022 году в штате Флорида, в результате чего погибло 149 человек. Ураган разрушил дома, предприятия и оставил более двух миллионов человек без света.

"Частично разрушительные последствия урагана объясняются тем, как быстро он развивался: по мере приближения к США "Ян" претерпел драматическую и трудно предсказуемую эскалацию за короткий промежуток времени - явление, известное под названием быстрая интенсификация. В условиях климатического кризиса, который приводит к рекордному потеплению океанов, ученые говорят, что такие штормы происходят все чаще", - добавляют в The Guardian.

В статье отмечают, если прибрежные общины, к примеру такие как Санибел, не будут инвестировать в подготовку к стихийным бедствиям, то жители могут и дальше быть под риском экстремальных погодных явлений, которые их "застанут врасплох".

Стихийные бедствия в мире: последние новости

На Галапагосских островах началось извержение крупного вулкана. Произошло это 4 марта. По словам местных властей, опасности для жителей нет, ведь остров, где находится вулкан, является необитаемым.

Также УНИАН писал, что в Северной Корее произошло землетрясение недалеко от ядерного полигона магнитудой 2,4. Известно, что на том полигоне КНДР провела все шесть ядерных испытаний.

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