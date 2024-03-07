Даже в полярных частях океана дела обстоят крайне плохо.

В феврале температура мирового океана достигла рекордного уровня: средняя глобальная температура поверхности моря составила +21,06° по Цельсию.

Как пишет Reuters, средняя температура поверхности океана в феврале превысила предыдущий рекорд в +20,98°, установленный в августе 2023 года.

Тревожный рекорд зафиксировали во время самого жаркого февраля за всю историю наблюдений. Напомним, что февраль этого года девятым месяцем подряд, который побил месячный температурный рекорд.

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Как сообщается, Эль-Ниньо наряду с антропогенным изменением климата также способствуют повышению температуры.

"Что еще более удивительно, так это то, что температура поверхности моря находится на рекордном уровне в регионах, находящихся далеко от центра действия Эль-Ниньо. Например, в тропической части Атлантического океана и Индийском океане", - говорит ученый-климатолог Ричард Аллан из Университета Рединга. Это, по его словам, указывает на сильное влияние роста выбросов парниковых газов в атмосферу.

Как сообщается, хотя глобальные средние показатели температуры поверхности моря не учитывают полярные океаны, там дела обстоят тоже плохо. Морской лед Антарктики достиг своего годового минимума в феврале, зафиксировав третью наименьшую площадь за всю историю наблюдений - на 28% ниже среднего.

По данным ученых, сейчас Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана ослабевает, но температура воздуха над океанами остается на необычно высоком уровне.

Северный Ледовитый океан останется без льда в считанные годы - тревожные выводы ученых

Новое исследование показывает, что Северный Ледовитый океан может остаться без морского льда уже в ближайшие годы - на десятилетие раньше, чем прогнозировалось. Имеются в виду условия, когда площадь ледяного покрова океана составит менее 621 тыс. кв. км.

"Это превратит Арктику в совершенно другую среду: из белой летней Арктики в голубую Арктику", - говорят ученые.

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