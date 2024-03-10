Погода в Киеве 11 марта прогнозируется сухая, поделилась эксперт.

В Украине погода завтра - в понедельник, 11 марта, на части территории ожидается неблагоприятная из-за близости атмосферных фронтов циклонической системы Elfi.

Непогода спрогнозирована в западных регионах нашего государства - будет сильный ветер и дожди, предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. "Понедельник, синоптический, в Украине будет находиться в значительной степени под влиянием антициклона по имени Klemens, поэтому осадков завтра в большинстве областей не будет...", - отметила эксперт.

На большей части территории ночью спрогнозировано от -1...-7 градусов, а на западе +1...+5. Днем в центре температура может составлять +5...+8, на востоке и севере от +1 до +4, на западе юге и юге +6...+11. В Полтавской области прогнозируется +2...+4, а на Закарпатье воздух может прогреться до +15.

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Вот какая погода в Киеве завтра ожидается - ночью может быть от -1 до -4 градусов, а днем примерно +5. Осадки в столице Украины на понедельник не спрогнозированы.

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Ранее УНИАН писал, что в ряде украинских регионов 10 марта спрогнозировано небольшое потепление.

По сведениям синоптиков, более +10 градусов прогнозируется в Николаевской, Винницкой, Черновицкой и Львовской областях, а на Закарпатье - до +12. Жителей центральных регионов ждет сухая погода с небольшой облачностью.

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