Завтра ожидаются грозы, град, шквалы и сильные дожди.

На пятницу, 11 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода накроет почти всю страну, кроме четырех областей:

Житомирской;

Киевской;

Винницкой;

Одесской.

Как сообщается, по всей Украине, кроме указанных областей, ожидаются грозы. Также на Левобережье в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с, а в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - значительные дожди.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня-прогноз на 10 августа

На сегодня в Украине также объявлено штормовое предупреждение в ряде областей. По прогнозам, в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются грозы.

По данным Погода УНИАН, также дожди и грозы пройдут в отдельных областях на западе страны.

Температура на западе Украины сегодня будет +21°...+24°, на севере ожидается самая комфортная температура, +24°...+25°. В восточных областях сегодня будет жарче всего, +28°...+33°. В центральной части столбики термометров покажут +24°...+30°, а на юге воздух прогреется до +26°...+30°

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